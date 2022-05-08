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Bir ilişkiyi kaç ‘kırmızı çizgi ihlali’ bitirir?

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İlişkiye başlarken kabul edemeyeceğimiz davranışların listesini yaparız, ‘kırmızı çizgilerimizi’ çekeriz. Bu çizgilerin ihlali ilişkiyi gerçekten bitirir mi?
Bir ilişkiyi kaç ‘kırmızı çizgi ihlali’ bitirir?

İlişkiye başlarken kabul edemeyeceğimiz davranışların listesini yaparız, ‘kırmızı çizgilerimizi’ çekeriz. Bu çizgilerin ihlali ilişkiyi gerçekten bitirir mi? Psikoloji alanında uzman Dr. Gary W. Lewandowski gri alanlarla dolu bu soruya net bir cevapla geliyor.

Cevabı hemen verelim. Bir ilişkinin ciddi zarar görmesi, hatta bitmesi için ‘dört kırmızı çizgi ihlali’ gerekiyor. Neden ve nasıl olduğunu Dr. Lewandowski’nin Psychology Today dergisinde yayımlanan yazısından öğreniyoruz.

 

Gary W. Lewandowski, ”İlişkiye başlarken kendi kırmızı çizgilerimizi çizer, bunların aşılması halinde ilişkiyi bitireceğimizi düşünürüz. Oysa gerçek hayat daha karmaşıktır ve insanlar ilişkiyi sandıkları kadar kolay bitirmezler” diyor.

Gary ilişkilerde karar verme süreçleriyle ilgili bir çalışmaya dayanarak yazdığı yazıda araştırma sürecini şöyle özetliyor: ”1585 kişiyle yürütülen çalışmada, katılanlara gittikçe ciddileşen bir ilişki hikayesi verildi. İlişki ilerledikçe, katılımcılar 17 noktada karar aldı.

İlk karar noktası çekici olmak. Kişi çekici değilse ve yanında bir kırmızı çizgi daha varsa (mesela pasaklıysa) ilişki hemen bitti.

Ancak kişiler ilişkiye bir kere başladıktan sonra, normalde tahammül edemeyecekleri olumsuzlukları kabul etmeye başladılar. Alınan ortalamada kişilerin normalde ‘kırmızı çizgim’ dediği dört olumsuz durumu tolere edebildiği görüldü.”

 

Araştırmadan çıkarılacak ders

Yeni bir ilişkiye başlarken bazı kararlar alırız ancak kendi kararlarımız bile olsa bunlara uymak her zaman mümkün olmayabilir. Kırmızı çizgilerimiz ihlal edilse bile devam ederiz. Lewandowski’ye göre, bu aslında kötü bir şey değil: “İlişkiye devam etme kararı bize kendimizi ve karşımızdakini yeniden değerlendirme imkanı sunar. Tüm bunlar ilişkinin daha sağlam olması için fırsat olabilir.”

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