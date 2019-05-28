Bir ilk! 4 UBP'li vekil muhalefet sıralarında oturdu

Gazeteci Levent Özadam dikkat çekti.. İşte o yazı...
Meclis salonunda adettendir…
İktidar vekilleri bir yerde, muhalefet vekilleri ayrı yerde oturur!
Ama dün bir ilk gerçekleşti…
UBP’li vekiller Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova ve Zorlu Töre iktidar bölümünde değil muhalefet vekillerinin bölümünde oturuyorlardı…
Çünkü vermek istedikleri mesaj vardı parti merkezine!
Kim bilir belki de Başbakan Ersin Tatar’a…
Tatar mesajı aldı ya da almadı bilemeyiz!
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