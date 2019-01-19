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Bir İlk gerçekleşti: Kızılyürek, AKEL'den AP milletvekili adayı oldu

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AKEL tarihinde ilk kez Kıbrıslı Türk birisini aday göstermiş oldu
Bir İlk gerçekleşti: Kızılyürek, AKEL'den AP milletvekili adayı oldu

AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adayları: (alfabetik sırayla)

• Yorgos K. Yeorgiu 
AKEL-Sol-Yeni Güçler Larnaka Milletvekili, Filolog, 55 yaşında

• Dr. Hrisantos Yeorgiyu (Athos)
Bağımlılıklara Karşı Koyma Merkezi Başkanı, 48 yaşında

• Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek

 


Akademisyen, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü, 59 yaşında

• Yorgos Kukumas
Hukukçu, Avrupa Parlamentosu’nda asistan, 35 yaşında

• Marina Nikolau 
Siyasal Bilimci, Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Solu Grubu’nun Sekreterya üyesi, 32 yaşında

• Neoklis Silikiotis 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Makine Mühendisi, 59 yaşında

AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adaylarının resmi sunumu 26 Ocak 2019 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Hilton Park Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

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