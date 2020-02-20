Bir ilk: Kızılaylı bir ambulans güneydeki hastaneye hasta taşıdı (VİDEO)

Bir ilk: Kızılaylı bir ambulans güneydeki hastaneye hasta taşıdı

Daha önce iki toplum arasında hasta transferi olmasına rağmen, ilk kez kuzeyden bir ambulans, güneydeki devlet hastanesine hasta taşıdı.

Kathimerini muhabirinin haberine göre, kuzeyde hastaneye kaldırılan ve makineye bağlanan bir hasta, iki toplumdaki doktorlar arasında gerçekleştirilen istişarelerin ardından güneyde bulunan Lefkoşa Genel Hastanesi’ne nakledildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlı polis ekipleri, Kıbrıslıtürk ambulansının Agios Demetios Kontrol Noktası’ndan geçmesinin ardından ambulansa hastaneye kadar eşlik etti.

İki toplum arasındaki hasta transfer geçmişte de meydana gelmişti ancak ilk kez, kuzeyden bir ambulansın güneydeki devlet hastanesine hasta taşıdığı da bildirildi.

Ambulansın kuzeyden güneye geçişi, iki toplumlu komitelerin çalışmasıyla mümkün oldu.