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Bir ilk: Koronavirüs sebebiyle bir kedi öldü

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3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs sebebiyle ilk kez bir kedinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Bir ilk: Koronavirüs sebebiyle bir kedi öldü

3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs sebebiyle ilk kez bir kedinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tespit edilen ilk can kaybı olduğunun altı çizilen olayda, İngiliz bilim insanları dört aylık Ragdoll cinsi evcil kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Solunum güçlüğü şikayetiyle veterinere götürülen bir kedinin hayatını kaybettikten sonra akciğerlerinden alınan örneklerde hasar tespit edildiği ve Covid-19 enfeksiyonunun kanıtı olduğu bildirildi.

KEDİLERDE EN BÜYÜK BELİRTİ BURUN AKMASI

Virüsü sahibinden kaparak zatürre olduğu belirtilen kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden ve tespit edilen ilk vaka olduğunun altı çizilirken kedilerde en büyük Covid-19 belirtisinin burun akması olduğunu belirtildi.

HAYVANLARA GEÇME RİSKİ ENDİŞELENDİRİYOR

Araştırmayı gerçekleştiren Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi'nden Profesör Margaret Hosie, Birleşik Krallık’ta Covid can kayıplarının tek haneli rakamlara ve vaka sayısının her geçen gün azalmasının altını çizerek, “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

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