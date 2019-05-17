  • BIST 86.796
  • Altın 248,667
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Bir ilk: Tamamen sentetik yaşayan organizma geliştirildi

» »
Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nde görevli biliminsanları, DNA’sı insan eliyle değiştirilmiş, tamamen sentetik yaşayan organizma geliştirdi. Tıbba katkı sağlayacak organizma bir ilk.
Bir ilk: Tamamen sentetik yaşayan organizma geliştirildi

Guardian’daki habere göre laboratuvar ortamında geliştirilen ‘E. coli’ bakterisi toprakta ve insan bağırsağında bulunuyor. İnsan eliyle geliştirilen bakterinin ‘doğal kuzenleri’ne benzediği ve yaşamın sınırlı bir genetik kodla da sürdürülebileceğinin kanıtı olduğu belirtildi.

İki yıllık çalışmanın sonucunu açıklayan bilim insanları, bakterinin DNA’sını yeniden tasarladıklarını ve sonrasında değiştirilen genomun (bir organizmanın DNA moleküllerinin bütünü) yapay versiyonun hücrelerini geliştirdiklerini söyledi.

Çalışmayı yapan ekibin başındaki Jason Chin, “Bu kadar büyük bir genom yapabileceğimizden emin değildik. Çok iyi bir sonuç elde ettik” diyerek bakterinin ilaç üretimi ve virüse direnç gösteren durumlarda etki edecek organizmalar üretmenin önünü açacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Game of Thrones'un Final Sezonunun Baştan Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı16 Mayıs 2019 Perşembe 21:00
  • Kürtaj oranlarının doğum oranını geçtiği ülke: Grönland16 Mayıs 2019 Perşembe 15:09
  • Bu sefer erkekler kampanya başlattı: 'Yunan tanrısı' gibi sorunlu erkek tasvirlerinden uzaklaşın16 Mayıs 2019 Perşembe 11:17
  • Olmasaydı Sonumuz Böyle: Game of Thrones Final Sezonunda Neden Dibe Vurdu?15 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00
  • ‘Game of Thrones’un senaristinden şaşırtan paylaşım15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:00
  • Kalust Sarkis Gülbenkiyan: Yaşadığı dönemin en zengin insanı, 'Bay yüzde 5' lakaplı Üsküdarlı Ermeni işadamının hikâyesi15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:26
  • Game of Thrones: Taht Oyunlarını kim kazanacak?15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:17
  • Avrupa Vicdani Ret Bürosu'ndan Türkiye'ye eleştiri15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
  • NASA’da görevli Türk Bilim İnsanı, Dünya’nın ölüm tarihini açıkladı14 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • Papua Yeni Gine’de 7,5 büyüklüğünde deprem14 Mayıs 2019 Salı 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti