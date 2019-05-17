Bir ilk: Tamamen sentetik yaşayan organizma geliştirildi

Guardian’daki habere göre laboratuvar ortamında geliştirilen ‘E. coli’ bakterisi toprakta ve insan bağırsağında bulunuyor. İnsan eliyle geliştirilen bakterinin ‘doğal kuzenleri’ne benzediği ve yaşamın sınırlı bir genetik kodla da sürdürülebileceğinin kanıtı olduğu belirtildi.

İki yıllık çalışmanın sonucunu açıklayan bilim insanları, bakterinin DNA’sını yeniden tasarladıklarını ve sonrasında değiştirilen genomun (bir organizmanın DNA moleküllerinin bütünü) yapay versiyonun hücrelerini geliştirdiklerini söyledi.

Çalışmayı yapan ekibin başındaki Jason Chin, “Bu kadar büyük bir genom yapabileceğimizden emin değildik. Çok iyi bir sonuç elde ettik” diyerek bakterinin ilaç üretimi ve virüse direnç gösteren durumlarda etki edecek organizmalar üretmenin önünü açacağını söyledi.