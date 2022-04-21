  • BIST 2.546,83
  • Altın 917.629
  • Dolar 14.6814
  • Euro 16.0428
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Bir İngiliz vatandaşı, yine Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir ABD vatandaşını dolandırdı

» »
Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da ikamet eden 50 yaşındaki bir İngiliz’in, yine Larnaka’da ikamet eden ve Belarus’ta şirketi bulunan bir ABD vatandaşını, şirket çalışanlarını özel uçakla tahliye edebileceğini söyleyerek dolandırdığını yazdı.
Bir İngiliz vatandaşı, yine Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir ABD vatandaşını dolandırdı

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir İngiliz vatandaşı, yine Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir ABD vatandaşını, Belarus’taki şirketi ve çalışanlarını Gürcistan’a taşıyacak özel uçak ayarlayacağı şeklinde kandırarak, yarım milyon dolar dolandırdı.


Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da ikamet eden 50 yaşındaki bir İngiliz’in, yine Larnaka’da ikamet eden ve Belarus’ta şirketi bulunan bir ABD vatandaşını, şirket çalışanlarını özel uçakla tahliye edebileceğini söyleyerek dolandırdığını yazdı.


Habere göre, Belarus’a yaptırım uygulanabileceğinden endişe eden ABD vatandaşı, şirket çalışanlarını özel uçakla Gürcistan’a götürebileceğini söyleyen İngiliz’e toplamda 566 bin ABD doları para verdi.


Gazete, ABD vatandaşının, İngiliz’in taahhütlerini yerine getirmemesi ve kendisini tehdit etmesi üzerine polise başvurmasının akabinde İngiliz şahsın tutuklandığını belirtti.


SİLAH VE MERMİ
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’da ikamet eden 41 yaşındaki bir şahsın evinde yapılan aramada iki adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini yazdı.


Söz konusu şahıs tutuklanırken, silahlar ise incelemeye alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Enflasyon Beklentisi20 Nisan 2022 Çarşamba 18:02
  • Stefanu Çin Büyükelçisi ile Görüştü20 Nisan 2022 Çarşamba 17:45
  • KKTC'den Kaçak Mülteci İddiası20 Nisan 2022 Çarşamba 17:29
  • Güneyin Adı İngiliz Yetkililerin Telefonlarının Pegasus Yazılımıyla Hacklenmesi Olayına Karıştı20 Nisan 2022 Çarşamba 17:14
  • Tatar: Bir An Önce Yeni Hükümetin Göreve Gelmesini Temenni Ediyoruz20 Nisan 2022 Çarşamba 17:06
  • Güney Kıbrıs’ta ayda ortalama 12-15 yeni HİV vakası kabul ediliyor20 Nisan 2022 Çarşamba 12:41
  • Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılama bugün başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 12:37
  • Güney Kıbrıs'ta mülk satışları: 3 ayda 1,3 milyar Euro19 Nisan 2022 Salı 17:14
  • Rum Göçmenlere Arazi Verilmesi Planının İptal Edilmesi Konusu Yeniden Gündemde18 Nisan 2022 Pazartesi 19:45
  • Cyprus Flight Pass Uygulamasına Son18 Nisan 2022 Pazartesi 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti