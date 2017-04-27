Bir iPhone 7 Plus patlama vakası daha!

Akıllı telefon patlama haberlerine gün geçtikçe alışıyoruz. Geçtiğimiz sene Samsung Note 7'nin patlama haberlerinin ardından farklı farklı modellerden de patlama haberleri devam ediyor.

Çin’den bir iPhone 7 Plus patlama haberi geldi. Sadece ön ismi olan Chen’i veren bir kadın, evinde uykusu sırasında yastığında hissettiği sıcaklık sebebiyle uyanan kadın telefonunu dumanlar içinde görünce fırlattı attı. Yaklaşık bir aydır kullanılan iPhone’un bu şekilde alev alması şaşırttı. Yaklaşık 3 dakika boyunca yanan iPhone’un yanma sebebi belirlenemedi.

KULLANICI HATASI MI?

Kadın iPhone 7 Plus’ı yandıktan sonra alıp Apple Store’a götürdü. Yetkililer cihazı ellerine aldıklarında bataryanın olması gereken yerde büyük bir alanın erimiş halde olduğunu gördüler. Chen’in orijinal şarj aleti kullanıp kullanmadığının anlaşılamadığını ve bu yüzde kullanıcı hatası sonucunda yaşanmış bir durum olabileceği düşünülmekte.