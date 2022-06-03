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Bir işletme daha kapısına kilit vurdu

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Mammacık isimli restoran kapattığını duyurdu.
Bir işletme daha kapısına kilit vurdu

Ülkede işletmeler maddi zorluk yaşamaya devam ederken Mammacık restoran kapısına kilit vurdu.

İşletme direktörü Mustafa Şoföroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Maalesef çok üzgünüz. İnanın her yolu denedik, yaşamak için ciddi mücadeleler verdik. Ama gelin görün'ki içerisinde bulunduğumuz istikrarsız hükümetlerin uygulandığı yanlış ekonomik politikaların etkisiyle, artan pahalılık ve maliyetleri ancak bu kadar sübvansiye edebildik. Biz yanlış birşey yapmadık dostlar. Bu ülkenin insanları olarak bu topraklarda yaşayabilmek ve kök salmak çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak üzere yatırım yaptık. Başaramadık, başarmamız için bizi yönettiğini iddia edenlerin tek bir faydasını görmedik. Umarız bundan sonra, akılcı politikalarla yurttaşın daha güzel bir yapı içerisinde yaşamlarına vesile olurlar. Bu duygu ve düşüncelerle Kasım 2021'de açmış olduğumuz Mammacık aile işletmemizi bugün itibariyle kapatıyoruz. Bugüne kadar işletmemiz ile ilgili desteğini esirgemeyen herkese ve siz değerli müşterilerimize çok ama çok teşekkür ederiz

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