Bir işyerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 13 Kasım ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen rutin denetimlerde 35 işyeri denetlendi.

LTB açıklamasına göre, denetimlerde İstanbul Börekevi isimli işyerinin faaliyeti gayrisıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, çevre kirliliği yaratılması ve işyerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.



Denetlenen işyerlerinin sayısı niteliklerine göre şöyle:



“11 Restoran, 3 Unlu Mamül Satışı, 2 Kafeterya, 4 Market, 1 Off Licence, 1 Bet Ofis,1 Büfe, 1 Butik otel, 1 Oto Yıkama Yeri, 6 Berber Ve Kuaför, 1 Yurt, 3 Eğitim Merkezi.”