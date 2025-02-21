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Bir ithal ve bir yerli üründe bitki koruma ürünü saptandı

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Bir ithal ve bir yerli üründe bitki koruma ürünü saptandı
Bir ithal ve bir yerli üründe bitki koruma ürünü saptandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetimlerinde ithal ve yerli birer üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini kaydetti. Bu ürünlerin ithal elma ve yerli çilek olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14-20 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’ndaki analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 22 numunenin 21’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı. Menteş Kardeşler Tic. Ltd.’e ait elma starking de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 17 numunenin 16’sı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren Yedidalgalı Aysel Şen’e ait çilek ürününün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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