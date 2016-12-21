Bir kadeh kırmızı şarap kasları koruyor

Kanadalı araştırmacılar, bir kadeh kırmızı şarap içmenin sağladığı yararın bir saat spor yapmayla eş değer olabileceğini söyledi

Kırmızı üzüm içinde bulunan antioksidan resveratrol maddesinin kas ve kalp fonksiyonlarını geliştirdiğini; gelişme miktarının da bir saat süreyle yapılan egzersizle aynı olduğu belirtildi. Alberta Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen laboratuvar araştırmalarında, kırmızı şarabın fiziksel performansı artırdığı ve kasları güçlendirdiği tespit edildi.

Araştırmacı Jason Dyck, kırmızı üzüm içindeki antioksidan kullanılarak spor etkisi yaratacak bir hap üretilebileceğini söyledi. Dyck, “Bence antioksidan, spor yapmak isteyen ancak engeli olduğu için yapamayan kişiler için yardımcı olacak” dedi. Araştırmacılar kırmızı şarabın kas güçlendirmek haricide; hafızayı da güçlendirdiğini, kanser riskini azalttığını ve katarakt gelişimini engellediğini de söyledi.