"Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" diyen adli tıp uzmanı meslekten men edildi

Şule Çet davasında, katillerin leyhine hazırladığı raporda "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" ifadelerini kullanan adli tıp uzmanı Nuri Aydın meslekten men edildi

Patronları Berk Akand ve Çağatay Aksu tarafından cinsel saldırıda bulunulduktan sonra bir plazanın 20’inci katından atılarak katledilen Şule Çet davasında, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı rapor hazırlayan adli tıp uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın, “Tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa verdiği” gerekçesiyle Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edildiği öğrenildi.

Mehmet Nuri Aydın, 1989 yılında cezaevinde gördüğü işkence sonucu kolu kırılan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç’e de “sağlam” raporu verdiği gerekçesiyle Ankara Tabip Odası tarafından dokuz ay meslekten men edilmişti.