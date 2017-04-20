Bir kadın cinayeti daha!

Uluslararası Kıbrıs Üniversıtesi’nde bir kadın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mağus'da daha dün yaşanan ve tüm ülkeyi şoka sokan kadın cinayetinin yankıları halen sürerken, bir vahşet de Lefkoşa'da yaşandı.

Polisten edinilen bilgilere göre bugün saat 14:00 sıralarında, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’nde meçhul bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile trafik sebebiyle tartıştığı Gamze Pehlivan (K-37)’ı vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığı öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Zanlının aranmakta olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.