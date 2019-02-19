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Bir kadın cinsel saldırıya uğradı, emniyet müdürü suça sahip çıktı

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Baş: Bir kadın cinsel saldırıya uğradı, emniyet müdürü suça sahip çıktı
Bir kadın cinsel saldırıya uğradı, emniyet müdürü suça sahip çıktı

İP Genel Başkanı Erkan Baş, gözaltına alınan Merve Demirel'in polisin cinsel saldırısına maruz kalmasına ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına tepki gösterdi. Baş, "Halkın vergileriyle maaş alan bir emniyet müdürü, olayı soruşturup sorumluları cezalandırması gerekirken 'polisimiz yıpratılmak isteniyor' açıklamasında bulunuyor. Açıkça işlenen suça sahip çıkıyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. TÜİK verilerine göre, 7 milyona yakın işsiz bulunduğunu belirten Erkan Baş, parti olarak bütün işsizlerin, emekçilerin, ezilenlerin ve yoksulların sesi olmaya çalıştıklarını ifade etti.

'TÜRKİYE İŞÇİ MEZARLIĞINA ÇEVRİLDİ’

Muğla’nın Milas ilçesinde madende 3 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatan Baş, “Emekçiler iş bulamıyor, bulunca da en kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Türkiye adeta işçi mezarlığına çevrildi. Engellenemez biçimde iş yerlerinde emekçiler hayatını kaybediyor. İktidar işçileri ölüme sürüklüyor. AKP’nin en büyük suçlarından biri, bu iş cinayetleridir. Türkiye’nin iş cinayetlerine alışmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘BU SALDIRININ HESABI SORULMALIDIR’

“İktidarın pembe tablolar çizdiğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını” söyleyen Baş, “İlaçlara fahiş zamlar yapılıyor. Rize’de 60 kişinin alınacağı işe 15 bin kişi başvuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği 1970’lerdeki kuyruklar şimdi tanzim satış merkezlerinde yaşanıyor” dedi.

Türkiye’de adaletsizlik ve hukuksuzluğun her geçen gün arttığını belirten Baş, şunları söyledi:

“Bu ülkenin başkentinde hakkını aradığı için genç bir kadın polisin cinsel saldırısına maruz kaldı. Halkın vergileriyle maaş alan bir emniyet müdürü, olayı soruşturup sorumluları cezalandırması gerekirken ‘polisimiz yıpratılmak isteniyor’ açıklamasında bulunuyor. Yani açıkça işlenen suça sahip çıkıyor. Kimse ‘polisi yıpratmaya çalışıyorlar’ gibi bir bahanenin arkasına sığınmasın. Bu gidişat iyi bir gidişat değildir. Bu saldırının hesabı mutlaka sorulmalıdır. Aynı şekilde Van’da da yaşları 14 ile 17 arasında değişen 3 çocuk gözaltına alınarak, işkenceye maruz kaldı.” 

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