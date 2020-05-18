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Bir kadın daha, kendisini taciz eden erkek tarafından öldürüldü

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Bir kadın daha, kendisini taciz eden erkek tarafından öldürüldü
Bir kadın daha, kendisini taciz eden erkek tarafından öldürüldü

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Gül K. adlı kadını taciz eden Ş.U. ile Gül K.’nin eşi Y.K. arasında kavga çıktı. Kavgada Ş.U.’nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunun isabet ettiği Gül K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kadın cinayeti, Çamlıbahçe Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerindeki evde yaşayan Gül K., aynı mahallede yaşayan Ş.U. tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen Gül K’nin eşi Y.K., evinden aldığı silahla Ş.U.’nun evine gitti.

Eşinin silahla evden çıkması üzerine Gül K. de eşinin arkasından evden çıktı. Ş.U.’nun evinin önünde iki taraf tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Ş.U. da üstündeki silahı çekti. Henüz bilinmeyen bir sebeple ateş alan Ş.U.’nun silahından çıkan kurşun, Gül K.’ya isabet etti. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri yardıma koşarken Ş.U. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülen Gül K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahıyla birlikte olay yerinden kaçan Ş.U.’nun yakalanması için polis çalışma başlattı.

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