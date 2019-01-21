  • BIST 99.512
  • Altın 219,390
  • Dolar 5,3384
  • Euro 6,0663
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Bir kapitalizm hikayesi: 26 kişi dünya nüfusunun yarısı kadar servete sahip

»
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam verilerine göre, dünya geçen yıl yüzde 11 daha yoksullaştı. Dünyadaki 26 kişinin elindeki servet, 3.8 milyar kişinin elindeki toplam servetle eşit miktarda.
Bir kapitalizm hikayesi: 26 kişi dünya nüfusunun yarısı kadar servete sahip

Oxfam yardım kuruluşunun hazırladığı bir rapor, dünyadaki toplam zenginliğin nasıl yayıldığını ortaya koydu. Rapora göre, dünya geçen yıl yüzde 11 daha yoksullaştı. Zenginlik piramidinin en tepesindekiler, milyarderler, günde 2.5 milyar artışla geçen yıl 900 milyar dolar daha fazla mal varlığına sahip oldu. 2017-2018 döneminde her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı.

 

Önceki yıl 46 kişi dünyanın daha yoksul kısmının elindeki varlığın tamamını elinde bulunduruyordu. 2018 yılında ise 3.8 milyar kişinin toplam mal varlığı ile eşit zenginliğe sahip kişi sayısı 26 oldu.

Son 10 yılda milyarder sayısı neredeyse 2 kat arttı. Dünyanın en zengin kişisi ise Amazon alışveriş sitesinin sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un servetinin 112 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarkan boşanıyor mu?21 Ocak 2019 Pazartesi 11:32
  • Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmayınca sosyal medyadan isyan etti(video)20 Ocak 2019 Pazar 21:05
  • #MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu20 Ocak 2019 Pazar 20:36
  • Pornhub verileri yayınladı: Artış siyasi olaylara bağlı20 Ocak 2019 Pazar 20:24
  • Gençleşmek isteyenlere 'taze kan' satılıyor20 Ocak 2019 Pazar 20:10
  • Dünyanın en yaşlı adamı öldü20 Ocak 2019 Pazar 19:21
  • Milyarder Bill Gates, 3$'lık hamburger kuyruğunda görüldü20 Ocak 2019 Pazar 18:58
  • #MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu19 Ocak 2019 Cumartesi 18:25
  • Kurbağa Romeo 'Juliet'ini buldu: Türünün devamı randevunun nasıl geçeceğine bağlı19 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
  • Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı19 Ocak 2019 Cumartesi 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti