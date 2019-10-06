Bir kaza daha: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.20 sıralarında Şirinevler-Göçeri yolu üzerinde meydana geldi. Şirinevler istikametine doğru seyreden Sevil Kalaycılar (K-41) yönetimindeki GS 964 plakalı salon araç ile yolun solundan çıkarak tarla içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Salih Kalaycılar (E-11), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.
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