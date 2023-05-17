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Bir Kaza Daha!

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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bir Kaza Daha!

Polisin açıklaması şu şekilde:

 

16.05.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Umut AYDIN (E-31) yönetimindeki HP 834 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Düzova’da bulunan Petrol İstasyonunu geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüj içerisine girmiş ve iki takla attıktan sonra refüj içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut AYDIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan  tedavisinin ardından, müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

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