Bir Kaza Haberi Daha

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:15 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Tuğluhan Özcanlı (E-27), yönetimindeki LM 013 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Metehan Çemberine yaklaştığı sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan trafik adasına çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam etmektedir.
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