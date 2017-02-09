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Bir kere de şık görelim lütfen

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Bir kere de şık görelim lütfen
Ünlü isimler, katıldıkları davetlerde, alışverişte ve sokakta objektiflere takıldı. Özgün stillerini yansıtan ünlü isimler maalesef şıklık konusunda sınıfta kaldı.

Ahu Yağtu
Allah boy, pos, güzellik hatta moda bilgisi vermiş ama maalesef Ahu Hanım bunu kullanamıyor. Kendisini sadece kırmızı halıda değil her daim şık görmek istiyoruz. Zira renkli kürkü, file çoraplarıyla göz zevkimizi bozuyor.

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Ayşe Kucuroğlu
Makyaj ve saç 10 numara… Sezonun trendi güpür eteği de fena değil. Bunu bir sweatshirt ile kombinlemesi de modayı takip ettiğini gösteriyor. Ama keşke daha salaş bir sweatshirt tercih edip ona kemer taksaymış. Bu olmamış. Ayrıca taktığı aksesuarlara değinmeden de edemeyeceğim. Yeni gelinler gezmeye çıkarken takıp takıştırır ya, onlara benzemiş.

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Aşkın Nur Yengi
2016’da trend olan renkli kürklü kabanları 2017’de görmeyelim diye çok dua ettik ama hala ünlü ünsüz herkesin üstünde görüyoruz. Sokakta her beş kadından dördünün üzerinde gördüğümüz bu kabanlar ilk çıktığında çok beğenilmişti ama artık sıkıntı vermeye başladı. Aşkın Nur Yengi’ye naçizane tavsiyemiz üzerindeki kabanı birine hediye etsin!

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Halit Ergenç-Bergüzar Korel
Çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaparken kameramıza takılan Ergenç’ler oldukça salaş bir şekilde karşımıza çıktı. Yine de göze batan bir rüküşlükleri yok. Aksine bu halleriyle dahi oldukça iyi görünüyorlar…

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Pınar Tezcan
Sezonun trendi tül elbiseler bizim de hoşumuza gidiyor. Pınar Hanım gibi spor ayakkabı ile kombinlenince ortaya spor şık bir görünüm çıkıyor. Ne var ki sevgili Tezcan bordo ayakkabı yerine farklı bir model tercih etseymiş bizden tam not alacaktı. Kısmet artık başka kombinlerine…

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Pınar Altuğ
Artık giyim tarzını değiştirse mi acaba? Ne zaman bir davete katılsa ya kot şort bot, ya kot etek bot üzerine beyaz tişört veya gömlek görüyoruz. Tamam yakışıyor kendisine ama açıkçası hep aynı tip görmekten sıkıldık.

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Seçkin Piriler
Kendisi için yazacak kelime bulamıyorum maalesef… Yorumu size bırakıyorum…

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