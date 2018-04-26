BİR KEZ BİLE TOPLANMAMIŞLAR!

Başbakan Tufan Erhürman dün Başbakanlık’ta Gıda Mühendisleri Odası heyetini kabul ederek, Gıda güvenliği ve sağlığı konusunda yaşanan sıkıntıları dinledi. Toplantıda yasa gereği Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında ayda bir kez toplanması gereken Gıda Risk Değerlendirme Kurulu’nun 2014 yılından bu yana aktif hale geçmediği ortaya çıktı.

YASAL MEVZUATIN UYGULANMASI VE DENETLENMESİ GEREK!

Başbakanlık’ta Tufan Erhürman tarafından kabul edilen Gıda Mühendisleri Odası heyeti, halk sağlığı açısından büyük önem arz eden gıda güvenliği standartlarının ülkede henüz gereken seviyeye ulaşmadığı aktararak, Erhürman’dan yasal mevzuatın uygulanması ve denetlenmesi ile eksiklerinin giderilmesi konularında yardım talebinde bulundu

HERHANGİ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ!

Oda Başkanı Sıdıka Can başkanlığındaki heyet 20 Ekim 2014 tarihinde Genel Gıda ve Yem Yasası adı altında yürürlüğe giren yasanın ülkede gıda güvenliği açısından herhangi bir şeyi değiştirmediğini belirterek, bu tıkanıklığın yasanın alt tüzüklerinin henüz tamamlanmasından kaynaklandığını belirtti. Heyet ayrıca ilgili yasa gereği her ay Başbakanlık Müsteşarı’nın da katılımıyla gerçekleşmesi gereken Gıda Risk Değerlendirme Kurulu’nun ise 2014 yılından itibaren aktif hale gelmediğini Erhürman’a aktardı.