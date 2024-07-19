  • BIST 11163.81
  • Altın 2558.397
  • Dolar 33.0434
  • Euro 36.0143
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Bir kilo 132 gram uyuşturucuyla yakalandı

» »
Lefkoşa Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 132 gram uyuşturucuyla yakalanan Abdul Hakim Seay yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Bir kilo 132 gram uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 132 gram uyuşturucuyla yakalanan Abdul Hakim Seay yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 132 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını, başka bir şahsa vereceğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Şubat 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük vizeyle geldiğini, yasal işlem yaptırmadığını, 26 Nisan 2022’den 9 Temmuz 2024 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını dile getirdi.

 

Zanlının işlediği suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Kıbrıs ile Meis arasında NAVTEX ilan etti19 Temmuz 2024 Cuma 14:23
  • Kudret Özersay: TBMM’de kabul edilen Kıbrıs tezkere tarihi öneme sahip19 Temmuz 2024 Cuma 14:22
  • TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi19 Temmuz 2024 Cuma 14:21
  • Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia ediliyor...19 Temmuz 2024 Cuma 14:19
  • TC Savunma Bakanlığı o şarkıyı hatırlattı: Bir gece ansızın gelebiliriz19 Temmuz 2024 Cuma 14:19
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki bazı güzergahlar bisiklet yarışları nedeniyle trafiğe kapatılacak19 Temmuz 2024 Cuma 13:33
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler KKTC'de...19 Temmuz 2024 Cuma 13:31
  • Alsancak ve Girne’de yangın...19 Temmuz 2024 Cuma 13:08
  • Berova: 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu19 Temmuz 2024 Cuma 13:03
  • Akdeniz için 'iklim krizi' uyarısı: Adalar su altında kalabilir19 Temmuz 2024 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti