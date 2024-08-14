Bir kilo 200 gram uyuşturucu ile yakalandı... "İthal ettim ama satmadım"

Lefkoşa'da meydana gelen Bozkurt Operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 kilo 297 Gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Olgu Kasapoğlu teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgi olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurunda bulunan zanlı Olgu Kasapoğlu'nun “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) İthal-tasarruf ve Verme” suçlarına methaldar olduğu söyledi.

Polis, Lefkoşa’da 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Bozkurt Operasyonu) sonucu zanlı Olgu Kasapoğlu'nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 2 çanta içerisinde toplam bir kilo 200 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan alıp, Beyarmudu bölgesinden ülkeye ithal ettiğini, çanta başına 200 toplam 400 euro aldığını, yakalanmasaydı güneydeki şahsın yönlendirdiği bir şahsa teslim edeceğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde yine güneydeki şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu ithal edip, 200 euro karşılığında yeşil renk çanta içerisinde bir şahsa teslimat yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, 23 Temmuz tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 479 gram uyuşturucuyla tutuklanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isıgewe’nin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi gri renk Audi marka bir araçtan yeşil renk çantada aldıklarını söylediklerini, bu nedenle aracı önceki gün cezaevine bulunan Kingsley Isıgewe’ye gösterdiğini ve zanlının aracı teyit ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bir kilo 297 gram uyuşturucu ithal, tasarrufu suçlarını kabul ederken, 497 gram uyuşturucu verme suçunu kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine suç geliri aklama suçundan da dava getirildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının KKTC Vatandaşı olduğunu ancak miktarın yüksek, işlenen suçun ciddi olduğunu, hapis cezası almasının yüksek ihtimal olduğunu ve bu nedenle yargılamadan kaçabileceğini belirterek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.