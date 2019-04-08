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Bir kiloluk kokain paketini arabanın camından attılar

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Baf’ta, Narkotik Şube polisleri tarafından kovalanan ve içerisinde iki kişinin yer aldığı aracın penceresinden içerisinde kokain bulunan paket fırlatıldığı belirtildi.
Bir kiloluk kokain paketini arabanın camından attılar

Politis gazetesi polisin, uzun süren takibinin ardından, içerisinde 40 ve 44 yaşında iki kişinin bulunduğu aracı durdurmak istediğini, bunun ardından polisle araç arasında kovalamacanın yaşandığını yazdı.

Habere göre polis, kovalamaca sırasında araçta bulunanlardan bir kişinin dışarıya paket attığını fark etmesi sonucunda, yaptığı aramada içerisinde 1100 gr kokain bulunan paketi tespit etti.

Olayla ilgili söz konuş iki kişi de tutuklandı.

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