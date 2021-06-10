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Bir kişi daha hayallerine kavuştu, 1 milyonu aldı

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Bir kişi daha hayallerine kavuştu, 1 milyonu aldı
Bir kişi daha hayallerine kavuştu, 1 milyonu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2021 Devlet Piyangosu çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı.

‘29125’ numaralı bilete isabet eden 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye, kazanan adına Türkiye İş Bankası A.ş. Güzelyurt Bölge yetkilisi Ömer Lütfi Sonuvar tarafından teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

20 Temmuz’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 20 Temmuz Özel çekilişi konseptiyle ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 Bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1,462,375 TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 20 Temmuz Özel Çekiliş biletleri satışta.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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