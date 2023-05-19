Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın zanlısı Timur İlmaz’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen ve Çin uyruklu Junwen Ye’nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan zanlı Timur İlmaz, soruşturma kapsamında 4 gün daha tutuklu kalacak.

Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen ve Çin uyruklu Junwen Ye’nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Timur İlmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı, 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile seyreden Timur İlmaz’ın Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu Chao, yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığını anlatarak, her iki araçta da yangın çıktığını belirtti.

Binatlılı, kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza Mardonova (32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu Chao ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi Qu ile Junwen Ye’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Binatlılı, ağır yaralanan Junwen’in tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti.

KAZADAN YARALI KURTULAN QU'NUN VÜCUT FONKSİYONLARI BOZULDU

ZNY 352 plakalı kiralık aracın sürücüsünün cerrahi serviste, diğer yolcunun ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktaran Binatlılı, Çin vatandaşı Zhi Qu’nun bilincinin kapalı olduğunu, uyandırılmaya çalışılırken fonksiyonlarının bozulduğunu açıkladı.

ZANLI 4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Polis, zanlı ile karşı aracın sürücüsünün kazadan önce bulundukları mekanlardan alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.