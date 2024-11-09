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Bir kişinin öldüğü kundaklama olayının zanlıları dört gün daha poliste tutuklu kalacak

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Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E. (25), I.E.G. (20) ve M.T. (42), yedi günlük ek tutukluluğ
Bir kişinin öldüğü kundaklama olayının zanlıları dört gün daha poliste tutuklu kalacak

Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E. (25), I.E.G. (20) ve M.T. (42), yedi günlük ek tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E. (25), I.E.G. (20) ve M.T. (42), yedi günlük ek tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, dört gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Cansu Lefkonuklu ve zanlı avukatları Çağdaş Par, Ömer Güran ve Nazım Yoldaşlar hazır bulundu.

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