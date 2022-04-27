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“Bir Kitap Olarak Hayatım” adlı hikaye yarışması düzenleniyor

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Yarışma, 1 Haziran tarihine kadar başvuru kabul edilecek.
“Bir Kitap Olarak Hayatım” adlı hikaye yarışması düzenleniyor

Zeytin Ağacı, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER), Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği iş birliğinde, “Bir Kitap Olarak Hayatım” adlı hikaye yarışması düzenleniyor. Yarışmaya, 1 Haziran tarihine kadar başvuru kabul edilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışmayla; boşanma deneyimi yaşamış kadın, erkek ve çocukların, boşanma öncesi, süreci ve sonrası yaşadıkları deneyimlerin yazı aracılığıyla tespit edilmesi ve söz konusu hikayelerin bir kitap haline dönüştürülmesi amaçlanıyor. 

ÖDÜLLER…

Yarışmaya 1 Haziran tarihine kadar başvuru kabul edilecek. Yarışmanın birincisine 2000 TL, ikincisine 1500 TL, üçüncüsüne ise 1000 TL ödül takdim edilecek.

Jürinin 20 Haziran’da değerlendirme yapması ve sonuçların açıklanmasının ardından 25 Haziran’da düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri, katılımcılara ise sertifikaları takdim edilecek. 

Yarışma sona erdikten sonra hikayeler rumuz kullanılarak, kitap haline dönüştürülecek. Kitap satışından elde edilecek gelir, yardıma ihtiyaç duyan bireyler için kullanılacak.

Yarışma hakkında başvuru ve detaylı bilgiye derneklerin sosyal medya hesaplarından ve 0533 836 0595 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

(AF/ÖK)

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