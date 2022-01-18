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Bir kıyafet iki kraliçe…

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İspanya Kraliçesi Letizia (49), dünkü bir resepsiyonda, 45 yıl önce kayınvalidesi Kraliçe Sofia’nın giydiği bir kıyafeti giydi.
Bir kıyafet iki kraliçe…

İspanya Kralı 6’ncı Felipe (53), babası Kral Juan Carlos’un (84) 2 Haziran 2014 yılında tahttan feragat etmesiyle tahta çıkmıştı. Tahtı oğluna bırakan Juan Carlos, geçen yıl aralık ayında hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle ülkeyi terk edip bir Ortadoğu ülkesine yerleştiğini açıklamıştı.

Kral 6’ncı Felipe, Zarzuela Sarayı’nda başkent Madrid’deki büyükelçileri ağırladı. Ancak her yıl geleneksel olarak verilen davetten ve konuşmasından çok eşinin kıyafeti konuşuldu.

Kraliçe Letizia, davete, kralın annesinin 1977’de, eşiyle, 39 yaşındayken gittiği Almanya ziyaretinde giydiği kıyafetle katıldı.

İtalyan moda evi Valentino’nun imzasını taşıyan kıyafet, yeşil, yere kadar uzun bir etek ve kolları şeffaf pembe çiçek desenleriyle bezenmiş bir bluzdan oluşuyor. Kayınvalidesinin gardırobundaki kıyafeti tekrar değerlendiren Kraliçe Letizia, saçını at kuyruğu yapmıştı ve kayınvalidesinin aksine ön kısımda bağlanmayan bir kemer tercih etmişti.

 

Aksesuvarları da daha az ve sadeydi. Kraliçe Sofia, pırlantalarla süslü kolye, küpe, bilezik ve yüzükle kıyafetini tamamlamıştı. Gelini ise bir yüzük ve sadece bir çift küpe taktı.

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