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Bir küs bir barışık ve sonunda evli: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth evlendi

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Yaklaşık on yıldır bir küs bir barışık ilişkilerine devam eden şarkıcı Miley Cyrus ile oyuncu Liam Hemsworth evlendi.
Bir küs bir barışık ve sonunda evli: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth evlendi

2009 yılında çekilen The Last Song filminin setinde tanıştıktan sonra 10 senedir bir dargın bir barışık olan çift, geçen pazar aile arasında sade bir törenle dünya evine girdi. 

Cyrus (26) ve Hemsworth (28) evlilik törenlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 

 

Hemsworth'un yakın arkadaşı Conrad Jackcarr'ın Instagram hiyakayelerinde paylaştığı fotoğraflarda ise Hemsworth'un kardeşleri ile Cyrus'ın annesi de yer alıyor. Cyrus'un annesinin törene kot pantolon ile katılması ise yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Yedi köpek, domuz ve atlara sahiplik yapan çiftin Malibu'daki evleri geçen aylarda çıkan yangında oturulmayacak hale gelmişti.

 

 

Çiftin bu yüzden Cyrus'ın Tennessee'deki evine taşındığı düşünülüyor.

Cyrus ve Hemswort, 2012 yılında nişanlanmış, ertesi yıl ayrılmış ve 2015'de tekrardan nişanlandıklarını duyurmuştu.

Cyrus, ilk ayrılıklarının ardından "Değişmeye ihtiyacım var. Ve yanınızda hiç değişmeyen biriyle birlikte değişmeye çalışmak çok zor. Birdenbire 'Seni artık tanıyamıyorum' diyebiliyor" açıklamasında bulunmuştu.

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