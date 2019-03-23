Çeçenistan’dan kaçan bir lezbiyen "Çeçen lezbiyenlerin ölüm tehdidi hakkında konuşulmasını istiyorum çünkü hiç kimse kadınları fark etmiyor" dedi.

Rus Gazetesi Novaya Gazeta ve insan hakları aktivistleri 2017 Nisan’ında, Rusya Federasyonu’na bağlı cumhuriyetlerden Çeçenistan’daki yetkililerin onlarca erkeğin eşcinsel oldukları şüphesiyle yetkililerce yakalanmasına sebep olan bir ‘gey karşıtı kampanya’ başlattığını söylemişti. Çeçenistan’daki insan hakları aktivistleri Nisan 2017’de yüzden fazla kişinin eşcinsel olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve bu yakalamalar sırasında üç kişinin de öldürüldüğünü açıklamıştı. Bölgeden bilgi akışı sağlamak neredeyse imkansız hale gelse de Rusya LGBT Ağı, 2019 Ocak ayında, Çeçenistan’da 2018 Aralık ayından bu yana yaklaşık 40 gey ve lezbiyenin alıkonulduğu ve en az 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kaos GL'den Gözde Demirbilek'in aktardığına göre, Rusya LGBT Ağı başkanı Igor Kochetkov, Çeçenistan’ın 2018 yılında şiddet yönünü lezbiyenlere ve translara çevirdiğini belirterek “İki yıl içinde 37 lezbiyen ve 2 trans Kuzey Kafkasya’dan gelerek ağa başvurdu” dedi.

“Kimse lezbiyenleri fark etmiyor”

Güvenliğinin sağlanması için ismini vermeyen ve Çeçenistan'dan kaçan lezbiyen bir kadın, medyada sadece eşcinsel erkeklere yönelik şiddetin görünür olmasını eleştirerek “Bir gey öldürüldüğünde herkes konuşuyor ancak lezbiyen bir kadın öldürüldüğünde bu duyulmuyor bile” dedi:

“Erkek kardeşlerimden biri beni ormana götürdü ancak sonra birlikte eve döndüğümüzde annem ona mutsuz bir ifadeyle ‘Onu neden geri getirdin? Anlaştığımız gibi onu ormanın içinde bir yerde vurmalıydın’ dedi. Ama kardeşim yapmadı, çünkü babam yapmasını yasakladı.”

“Çeçenistan’da durum böyle, kadınlarla ilişkilenen kadınların katledilmesi ‘namus cinayeti’ olarak geçiyor. Bir lezbiyenin öldürülmesi kimsenin umrunda değil. İnsanların Çeçen lezbiyenlerin ölüm tehdidi hakkında da konuşmasını istiyorum çünkü hiç kimse kadınları fark etmiyor. Bir gey öldürüldüğünde herkes bunun hakkında konuşuyor ancak bir lezbiyen öldürüldüğünde, neredeyse hiç kimse bunun hakkında yazmıyor. Yaşadığım olaydaki gibi, bir kadın ormana götürülebilir, öldürülebilir, öldüren aile üyesi hiçbir şey olmadığını iddia edebilir ve tek bir komşu ya da akraba bile ne olduğunu sormaz. Özellikle kadınların kaçması daha zor çünkü evden sessizce çıkamıyorlar, kontrol ediliyorlar. İsimsiz de olsa anlatmaya devam edeceğim çünkü ne kadar az konuşsak o kadar az şey değişecek.”

Ne olmuştu?

Nisan 2017'de Çeçenistan’daki insan hakları savunucuları eşcinsellerin ve eşcinsel olduğu düşünülen kişilerin “toplama kampı”na benzer hapishanelerde işkenceye uğradığını belirtti.

Bu açıklamalar üzerine Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov’un sözcüsü Alvi Karimov, “Çok basitçe, ülkede var olmayan insanları tutuklayıp zulmedemezsiniz. Eğer Çeçenistan’da böyle insanlar vardıysa bile, emniyet yetkililerinin bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmasına gerek kalmazdı; çünkü bu kişilerin akrabaları onları dönüşü olmayan yerlere çoktan gönderirdi” demişti.