Ben KKTC’de 1 Mayıs’ı işçi sınıfı ve özel sektör çalışanları için MATEM GÜNÜ ilan ediyorum. Düşünün yıllardır kendini sol ve işçinin yanında görenler onların refahı için hiçbirşey yapmadılar.Şimdi onlar yine en önde SİZİ BİZ KURTARACAĞIZ diye yürüyüp hava atacaklar.

Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açamadılar.Asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkaramadılar.

Çıkardıkları Mücahitlik yasasında bile Devlet memuru mücahitlere Mücahitlik yılları emekliliklerinde bire iki sayılırken sigorta emeklilerine anayasanın eşitlik ilkesine rağmen bire bir uygulanmasına göz yumdular.

HP artışlarını hep ezilenin aleyhine gelişen %’lik esasına göre belirlemekten vazgeçmeyerek düşük baremdeki çalışanları her yıl daha da ezdiler.

Sıralama bir türlü bitmez.

Şimdi be bu sahte kahramanlarla emekçi hakları için meydanlarda olacağım.

OLMUYORUM BU GÜN BENİM KKTC EMEKÇİLERİ İÇİN MATEM GÜNÜMDÜR.