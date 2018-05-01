  • BIST 104.283
  • Altın 171,751
  • Dolar 4,0703
  • Euro 4,9253
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

BİR MAYIS

» »
Arif Alasya

Ben KKTC’de 1 Mayıs’ı işçi sınıfı ve özel sektör çalışanları için MATEM GÜNÜ ilan ediyorum. Düşünün yıllardır kendini sol ve işçinin yanında görenler onların refahı için hiçbirşey yapmadılar.Şimdi onlar yine en önde SİZİ BİZ KURTARACAĞIZ diye yürüyüp hava atacaklar.

Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açamadılar.Asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkaramadılar.

Çıkardıkları Mücahitlik yasasında bile Devlet memuru mücahitlere Mücahitlik yılları emekliliklerinde bire iki sayılırken sigorta emeklilerine anayasanın eşitlik ilkesine rağmen bire bir uygulanmasına göz yumdular.

HP artışlarını hep ezilenin aleyhine gelişen %’lik esasına göre belirlemekten vazgeçmeyerek düşük baremdeki çalışanları her yıl daha da ezdiler.

Sıralama bir türlü bitmez.

Şimdi be bu sahte kahramanlarla emekçi hakları için meydanlarda olacağım. 

OLMUYORUM BU GÜN BENİM KKTC EMEKÇİLERİ İÇİN MATEM GÜNÜMDÜR.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti