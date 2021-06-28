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Bir Milyon Liraya Uzaya Bilet: Kahvaltı ve İçecekler Dahil!

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Space Perspective adlı uzay şirketi, stratosfere gidecek uzay balonları için rezervasyon almaya başladı.
Bir Milyon Liraya Uzaya Bilet: Kahvaltı ve İçecekler Dahil!

Space Perspective adlı uzay şirketi, stratosfere gidecek uzay balonları için rezervasyon almaya başladı. Biletler 125 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon Türk Lirası'na satılacak. Bu ücrete kahvaltı ve çeşitli içeceklerin dahil olduğu açıklandı. Firma, bir bileti açık artırma ile 28 milyon dolara satan Jeff Bezos’un uzay şirketine göre; düşük maliyetle lüks uzay yolculuğu deneyimi sunduklarını açıkladı.

ABD’de Florida merkezli uzay turizmi şirketi Space Perspective, lüks bir kabinde sekiz kişiyi 100.000 feet (30 kilometre) irtifaya taşıyan dev uzay balonları için bilet satışının başladığını duyurdu.

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İLK YOLCULUK 2024'TE

Duyuru, ayrıca ilk üç ilk seyahatin tükendiği özel bir ön satış dönemini takip ediyor. Toplamda altı saat süren ticari uçuşlar 2024'te başlayacak. Yolcular, ayrıca banyo ve bar sağlayan bir kapsülün içindeyken 360 derecelik Dünya manzarasında seyretmenin keyfini yaşayacaklar.

"ARTIK SADECE ASTRONOTLARA ÖZEL OLMAYACAK"

Space Perspective'in Kurucusu ve CEO'su Jane Poynter, "Bir futbol stadyumu büyüklüğündeki uzay balonunun çektiği 19 kilometrelik yavaş bir hızda, Spaceship Neptune, Dünya atmosferinin yüzde 99'unun üzerine çıkacak" dedi.

Poynter, "Kaşiflerimiz" olarak nitelendirdiği yolcular için "Dünya'yı uzayın karanlığında görmenin astronotlara özel deneyimini yaşayacak" değerlendirmesini yaptı.

Space Perspective, uzay görüntülerini yakalamak için balonlara bağlı stratosfere sensörler yerleştiren bir firma olan World View'in kurucularından Poynter ve Taber McCallum tarafından 2020'de kuruldu.

Buna karşılık, Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin 2000 yılında kuruldu ve ilk ticari uçuşunun önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Space Perspective'in "Neptune One" kapsülü ile stratosfere nasıl bir gezi yapılacağını merak edenler, fırlatma alanına birkaç gün öncesinden gelebilecek.

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KAHVALTI, BANYO, BAR VE WIFI BULUNACAK

Diğer taraftan, şirket, uçuş boyunca yolculara kahvaltı verileceğini ve bardan içecek sipariş edebileceklerini duyurdu. Kapsülün içinde aynı zamanda misafirlerin yaşadıkları deneyimli eş zamanlı olarak paylaşabilmesi için WI-FI 'nin de olacağı aktarıldı.

Poynter, "Space Perspective ilk kez sorunsuz ve konforlu bir deneyim sunmak için uzay keşfi ile lüks seyahati bir araya getiriyor. Uzay Kaşifleri, 6 saatlik yolculuk sırasında yerdeki insanlarla akıllara durgunluk veren ve benzeri görülmemiş anları yakalayacak ve canlı olarak paylaşacak” dedi.

Dünya’ya iniş zamanı geldiğinde ise dev balon sönmeye başlayacak ve kapsül sonunda büyük bir su kütlesine sıçrayacak.

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