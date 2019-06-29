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Bir Mucit, Osuruk Kokusunu Güzelleştiren Hap İcat Etti

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Fransız bir firma, osuruğun kokusunu güzelleştirdiğini iddia ettiği bir hap icat etti.
Bir Mucit, Osuruk Kokusunu Güzelleştiren Hap İcat Etti

Fransız bir firma, ilginç bir icada imza atarak osuruk kokusunu güzelleştiren bir hap geliştirdi. Fransa'nın batısındaki Gesrev kasabasında yaşayan Christian Pincheval isimli bir mucidin ürettiği haplar, pek de hoş olmayan osuruk kokusunu birçok kişinin sevdiği çikolata ve gül kokusuyla değiştiriyor.

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Firmanın resmi internet sitesine göre Pincheval, Lutin Malin isimli hapın üzerinde 2007 yılından beri çalışıyor. Firma, hapın tamamen doğal olduğunu ve kimyasal hiçbir şeyi barındırmadığını belirtti. Hatta firmanın ilacı açıklarken kullandığı cümleyi de örnek verecek olursak hap yalnızca (osuruk kokusunu güzelleştiren) 'doğal maddelerle oluşturulmuş besinsel bir ek gıda.'

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Sitenin iddiaları şu şekilde devam ediyor:

"Osuruk Hapı, 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen uzun bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Kokularımız aynı zamanda herhangi bir duruma biraz da mizah katabilme ihtimalini taşıyor. Bize dönüş sağlayan müşterilerimiz ise en büyük kanıtlarımız arasında bulunuyor."

Amazon'da ve kendi web sitelerinde satılan bu hapların 60 tanesi 150 TL'nin altına satılıyor. Ayrıca birçok farklı koku seçeneği de bulunuyor. 'Aromalar' arasında zencefil, yılbaşı çikolatası ve 1 Mayıs zambağı seçeneklerini bulmak mümkün.

Firmanın en büyük bombasıysa hapları köpeğinizin de kullanacağı yönünde oldu. Hapın içerisindeki tozu köpeklerin mamasının üzerine serptiğiniz zaman kokunun giderildiği belirtildi.

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