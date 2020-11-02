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Bir mucize daha! Depremden tam 65 saat sonra kurtarıldı!

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65'nci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek isimli çocuk enkazdan sağ kurtarıldı.
Bir mucize daha! Depremden tam 65 saat sonra kurtarıldı!

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65'nci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek isimli çocuk enkazdan sağ kurtarıldı.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büykülüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dördüncü günde zamana karşı büyük bir yarış var.  Yıkılan 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

65'inci saatte enkazdan Elif Perinçek isimli bir kız çocuğu çıkarıldı.

Gece saatlerinde sevindirici bir haber geldi. 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, depremde yıkılan Emrah Apartmanı enkazının altında kalan İdil Şirin ile temas kurdu.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi. Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi. Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

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