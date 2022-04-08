  • BIST 2.377,05
  • Altın 916.358
  • Dolar 14.7525
  • Euro 16.0173
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Bir Negatif Bir Pozitif Adlı Kitap Cuma Günü Tanıtılıyor

»
Bir Negatif Bir Pozitif Adlı Kitap Cuma Günü Tanıtılıyor
Bir Negatif Bir Pozitif Adlı Kitap Cuma Günü Tanıtılıyor

Covid-19 karantina günlerinde altı kadının yaşanmışlıkları, hayalleri, korku ve umutlarını dillendirdikleri öykü ve anılarının yer aldığı “Bir Negatif Bir Pozitif” kitabı Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

Kitap, Işık Kitapevleri ve tüm kitapçılarda yerini alacak.

Senem Şanal Erginel, Ebru Balkaş, Birsen Yalçın Güngördü, İnci Kardeş, Selay Uzmen Özgül ve Rona Şpendi Emiroğlu’nun yazdığı kitabın tanıtımı 15 Nisan Cuma saat 19.00’da Işık Kültür Sanatevi’nde yapılacak.

Tanıtımda, dileyenlere kitaplar imzalanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı06 Nisan 2022 Çarşamba 16:12
  • Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı06 Nisan 2022 Çarşamba 15:18
  • Eğitimci, Araştırmacı, Yazar Gülgün Serdar'ın Hayatı Belgesel Oluyor06 Nisan 2022 Çarşamba 14:47
  • ''Little Little Into The Middle'' Barış Manço Parkında Son Gösterimini Yapacak06 Nisan 2022 Çarşamba 14:19
  • 40 yaşındaki ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu05 Nisan 2022 Salı 23:15
  • Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu05 Nisan 2022 Salı 19:52
  • Grammy Ödülleri'ne damga vuranlar: Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Jon Batiste04 Nisan 2022 Pazartesi 16:42
  • Elon Musk’ın “barış” paylaşımı gündem oldu03 Nisan 2022 Pazar 12:38
  • Tokatçı Will Smith’ten şaşırtan karar: Akademiden istifa etti02 Nisan 2022 Cumartesi 11:26
  • Pandemi Dua Lipa’ya yaradı, kazandığı ücretler dudak uçuklattı01 Nisan 2022 Cuma 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti