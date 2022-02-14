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Bir Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin Düzenlenmiş Halini Yeniden Yayınlandı

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Bir Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin Düzenlenmiş Halini Yeniden Yayınlandı
Bir Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin Düzenlenmiş Halini Yeniden Yayınlandı

Kıbrıs Vakfılar İdaresi, kendi arşivinde bulunan ve Kıbrıs’ın geçmişi ile ilgili ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu bilinen 1 Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin düzenlenmiş halini yeniden yayınladı.

Kıbrıs’la ilgili olarak 1580-1595 yılları arasında Osmanlı adalet sistemine intikal eden davaları ya da Ada’nın idaresi ile ilgili hükümleri konu alan bu kitaba, yurtiçinden ve dışından gelen yoğun talep üzerine adı geçen kitap, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in desteğiyle, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ile Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından hazırlanarak yeniden basıldı.

“1 Numaralı Şer‘iyye Sicili (Hicri 988-1003 / Miladi 1580-1595)” adlı çalışma, her biri 750, toplamda bin.500 sayfadan oluşuyor.  Kitapta konuyla ilgili hazırlanan 24 tablo ve 28 harita ilavesiyle birlikte Kıbrıs’ın Osmanlı dönemi sosyal, ekonomik, hukuki, idari yapısıyla, yerleşim birimlerinin konumu, köy sayıları, terk edilen ve günümüze kadar gelen köylerin listesi gibi birçok konuya ışık tutuluyor. İki ayrı ciltten oluşan kitapta, Kıbrıs Türk halkının ve Ada’nın geçmişine yönelik birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

Serinin 2. Kitabı, “2 Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin ise (Hicri 1010-1018 / Miladi 1601-1609)” çok yakında yayınlanması planlanıyor.

Kitabın İngilizcesiyle birlikte dünyanın önde gelen birçok kütüphanesine, üniversitesine, kültür merkezine ve araştırma enstitüsüne gönderilmesi de amaçlanıyor.

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