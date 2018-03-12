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Bir ölümlü trafik kazası daha!

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Bir ölümlü trafik kazası daha!
23 Yaşındaki Oğuzhan Dayan hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah, saat 03:40 sıralarında, Metehan -Alaykoy Anayolu üzerinde, Oğuzhan DAYAN (E-23), yönetimindeki HY 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden, güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına çarptıktan sonra ardından kontrolsüzce agirllar çemberıne çarpıp dört takla atmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan AK (E-24) hafif yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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