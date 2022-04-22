  • BIST 2.472,50
  • Altın 917.725
  • Dolar 14.741
  • Euro 15.8956
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Bir Rus oligark daha, ailesiyle beraber ölü bulundu

» »
İki Rus oligarkın bir gün arayla benzer şekillerde ölmesi kafaları karıştırdı. Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla tanınan multimilyoner Vladislav Avayev’in ardından Rus oligark Sergey Protosenya da İspanya’daki evinde ölü bulundu.
Bir Rus oligark daha, ailesiyle beraber ölü bulundu

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan milyoner iş insanı Vladislav Avayev'in ailesiyle beraber ölü bulunmasının yankıları sürerken, bir başka Rus oligark da kızı ve eşiyle beraber evinde ölü bulundu.

Daha önce Kremlin'de görev yapan ve Rusya'nın önde gelen bankalarından Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı olan Avayev, eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber pazartesi günü Moskova'daki dairesinde ölü bulunması büyük ses getirmişti. Rus milyonerin, kıskançlık nedeniyle önce eşini ve çocuğunu vurup daha sonra kendini öldürmüş olabileceği dile getirilmişti.

EVDE KANLI BIÇAK VE BALTA BULUNDU

Bu olaydan bir gün sonra, bir başka Rus milyarderin Rusya'dan kilometrelerce uzaklıktaki İspanya'da ölü bulunması kafaları karıştırdı. İspanya basını, Rus oligark Sergey Protosenya'nın evinde asılı şekilde ölü bulunduğunu, evde ayrıca Protosenya'nın eşi ve kızının bıçaklanmış cansız bedenlerine rastlandığını aktardı.

Evde kanlı bir bıçak ve balta da tespit edildi. Kişisel serveti 433 milyon doları aşan Protosenya, Gazprombank'la yakın ilişkilere sahip doğalgaz şirketi Novatek'in eski başkan yardımcısıydı.

Bir polis yetkilisi, evde intihar mektubu bulunmadığını ve Protosenya'nın eşi ve kızını öldürdükten sonra kendini astığı şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti.

Bir gün arayla aileleriyle beraber ölü bulunan iki Rus oligark, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde bulunmuyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Google’a ceza kesti21 Nisan 2022 Perşembe 19:33
  • Putin, Rusya’nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi20 Nisan 2022 Çarşamba 22:27
  • Tüm dünya rahat bir nefes aldı: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu20 Nisan 2022 Çarşamba 20:11
  • Rusya’dan yaptırımlara karşı ekonomiye milyarlarca dolarlık destek19 Nisan 2022 Salı 22:03
  • Rusya, 3 ülkenin diplomatlarını sınır dışı ediyor19 Nisan 2022 Salı 19:33
  • Asya borsaları karışık seyretti19 Nisan 2022 Salı 13:28
  • Çin, uzay istasyonunu BM ülkeleri astronotlarına açacak19 Nisan 2022 Salı 12:26
  • Pakistan'da yeni hükümet göreve başladı19 Nisan 2022 Salı 12:23
  • Karantinadaki Şanghay'da 7 kişi daha koronavirüsten öldü19 Nisan 2022 Salı 11:45
  • Japonya'da elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay 15 bin 400 dolara satıldı19 Nisan 2022 Salı 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti