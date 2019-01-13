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Bir sabah uyandı ve sadece kadınların sesini duymaya başladı

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İyi bir uyku çekmenin kendisine iyi geleceğini düşünerek yatağa giden Çen, aksine, uyandığında bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş. Zira erkek arkadaşının ona söylediklerini duyamıyormuş.
Bir sabah uyandı ve sadece kadınların sesini duymaya başladı

Çin'de mide bulantısı ve kulaklarında çınlama hisleriyle uyumaya giden bir kadın sabah uyandığında sadece kadınların sesini duyabiliyordu, erkeklerin ise seslerini işitemiyordu. Doktorlar kadına, çok nadir bir rahatsızlık olan 'alçak frekanslı duyma kaybı' tanısı koydu.

Çin basınına göre ülkenin doğu kıyılarındaki Şiamen kentinde yaşayan Çen isimli bir kadın, bir sabah uyandığında erkek arkadaşının sesini duyamadığını fark etti. Kentteki Qianpu hastanesine gittiğinde, doktorlar, Çen’de klasik duyma kaybının aksi semptomlar gördüler. Bir dizi tetkikten sonra doktorlardan biri Çen’e 'alçak frekanslı duyma kaybı tanısı koydu. Bu, kadının sadece yüksek frekanslı sesleri duyabildiği anlamına geliyordu.

Doktorlar Çen’deki 'alçak frekanslı duyma kaybına' tam olarak neyin sebep olmuş olabileceğini bilmiyor. Fakat stresin bu rahatsızlığa yol açmış olabileceğini söylüyor. Hastane kayıtlarına göre Çen rahatsızlığının ortaya çıktığı sabahtan önceki gece mide bulantısı ve kulaklarında da çınlama hissetmiş.

UYANDIĞINDA ERKEK ARKADAŞININ SESİNİ DUYAMIYORMUŞ

İyi bir uyku çekmenin kendisine iyi geleceğini düşünerek yatağa giden Çen, aksine, uyandığında bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş. Zira erkek arkadaşının ona söylediklerini duyamıyormuş.

KADIN DOKTORU DUYARKEN, ERKEK HEKİMLERİ İŞİTEMİYOR

Hastası Çen’in, kendi dediklerini duyabilirken, odaya giren erkek pratisyenleri işitemediğini fark eden doktor  Lin Şiaoqing, bu rahatsızlığı teşhis etmenin çok zor olduğunu çünkü hem hekim hem de hastaların böyle bir rahatsızlığın varlığından habersiz olabileceğini söyledi. Nitekim söz konusu rahatsızlığın, duyma sorunları olan 13.000 hasta içinden sadece birini etkilediğine, yani çok nadir görüldüğüne inanılıyor.

 

BAZI İNSANLAR 'DERİN SESLERİ' DOĞUŞTAN DUYMUYOR

Doktor Şiaoqing, söz konusu rahatsızlığın genetik olabileceğini, bazı insanların buz dolabının çıkardığı sesler gibi 'derinden gelen sesleri' doğuştan beri duyamayabileceğini belirtti. Ancak Çen’in duyma kaybına, uzun saatler çalışmanın stresi ve yeterince uyumamanın verdiği bitkinliğin sebep olduğuna inanıyor.

TAMAMEN İYİLEŞMESİ BEKLENİYOR

Bu tip semptomları bir an önce tedavi etmeye başlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Doktor Xiaoqing, hastası Chen’in tedavinin ardından tamamen iyileşeceğini beklediğini söyledi.

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