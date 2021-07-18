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Bir Salkım Japon Üzümüne 12 Bin 700 Dolar Ödendi

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Japonya’nın meşhur üzümlerinden olan ‘Ruby Roman’ cinsi üzümün ilk satışında bir salkımı 1,4 milyon yene (12 bin 700 dolar / 108 bin 245 TL) alıcı buldu.
Bir Salkım Japon Üzümüne 12 Bin 700 Dolar Ödendi

Japonya’nın meşhur üzümlerinden olan ‘Ruby Roman’ cinsi üzümün ilk satışında bir salkımı 1,4 milyon yene (12 bin 700 dolar / 108 bin 245 TL) alıcı buldu.

Tanesi pin-pon topu büyüklüğünde, düşük asit ve yüksek şeker oranı içeren ‘Ruby Roman’ üzümleri, Japonya’da ilk olarak Ağustos 2008’de piyasaya çıktı.

İşikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (7 bin 742 TL) yükseldi.

Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi.

AA’nın aktardığına göre bu fiyatla salkım üzüm üçüncü yılında yeni rekor elde etti. Ming-ta, “Ruby Roman’ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde bu fiyat az bile” dedi.

Üzüm yetiştiricilerin oluşturduğu grubun temsilcilerinden Matsuyama Mitsuo, “Hasat öncesi güneşli günler ve yüksek sıcaklıkla üzümler iyice tatlandı” dedi.

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