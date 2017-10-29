“Bir Şehnaz Oyun” yoğun ilgi ile gerçekleştirildi

“Bir Şehnaz Oyun”un prömiyeri geçtiğimiz Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezindeki 1200 kişilik Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” öğretim görevlilerinden Murat Atak’ın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahne koyduğu Turgut Özakman’ın yazdığı, bestesini Cem İdiz’in, Belediye Senfoni Orkestrası’nın şefliğini Aytuğ Ülgen’in yaptığı “BİR ŞEHNAZ OYUN” un prömiyeri geçtiğimiz Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezindeki 1200 kişilik Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” öğretim görevlilerinden Murat Atak’ın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahne koyduğu “BİR ŞEHNAZ OYUN” un prömiyerine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun davetlisi olarak Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölüm Başkanı Çetin Özen oyunu izlemek üzere Eşkişehir’e gittiği belirtildi.

“Bir Şehnaz Oyun”’un Prömiyeri 1200 Kişilik Salonda Ayakta Alkışlandı

Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde 1200 kişilik salonun dolduğu 2 perdelik müzikal oyun, büyük bir beğeni kazanarak ayakta alkışlandı.

Bu muhteşem oyunu, Sanatın her dalına önem veren ve Eskişehiri bir sanat merkezine dönüştüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere, bölge Belediye Başkanları,Vali, Milletvekilleri, Ünversite Rektörleri, Gazeteci Oktay Ekşi, Görsel Basın, Ankara-İstanbul-İzmir TC Devlet Tiyatroları Sanatçıları ve sanatseverler izledi. 2 perdelik müzikal bir oyun olan ”Bir Şehnaz Oyun” müzikaline 57 kişilik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçıları eşlik etti.

Oyun sonrası sahneye çağrılan oyun yazarı merhum usta Turgut Özakman’ın oğlu, 17 yıl önce aynı oyunu ilk kez sahneye koyan usta yönetmen rahmetli Ergin Orbey’in eşi, oyuna ve Tiyatroya emeği geçen ustalara sahnede çiçek takdim edilirken, sahnede duygulu anlar yaşandı. Daha sonra fuayede tüm sanatçılar, misafirler ve çalışanlarla oyunun büyük pastası kesilerek gece son buldu.

Ertesi gün öğlen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen sanatçıları kabul ederek onlarla öğle yemeği yedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.