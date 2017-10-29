 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.884
  • Altın 155,248
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

“Bir Şehnaz Oyun” yoğun ilgi ile gerçekleştirildi

»
“Bir Şehnaz Oyun” yoğun ilgi ile gerçekleştirildi
“Bir Şehnaz Oyun”un prömiyeri geçtiğimiz Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezindeki 1200 kişilik Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” öğretim görevlilerinden Murat Atak’ın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahne koyduğu Turgut Özakman’ın yazdığı, bestesini Cem İdiz’in, Belediye Senfoni Orkestrası’nın şefliğini Aytuğ Ülgen’in yaptığı “BİR ŞEHNAZ OYUN” un prömiyeri geçtiğimiz Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezindeki 1200 kişilik Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” öğretim görevlilerinden Murat Atak’ın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahne koyduğu “BİR ŞEHNAZ OYUN” un prömiyerine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun davetlisi olarak Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölüm Başkanı Çetin Özen oyunu izlemek üzere Eşkişehir’e gittiği belirtildi.

“Bir Şehnaz Oyun”’un Prömiyeri 1200 Kişilik Salonda Ayakta Alkışlandı
Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde 1200 kişilik salonun dolduğu 2 perdelik müzikal oyun, büyük bir beğeni kazanarak ayakta alkışlandı.

Bu muhteşem oyunu, Sanatın her dalına önem veren ve Eskişehiri bir sanat merkezine dönüştüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere, bölge Belediye Başkanları,Vali, Milletvekilleri, Ünversite Rektörleri, Gazeteci Oktay Ekşi, Görsel  Basın, Ankara-İstanbul-İzmir TC Devlet Tiyatroları Sanatçıları ve sanatseverler izledi. 2 perdelik müzikal bir oyun olan ”Bir Şehnaz Oyun” müzikaline 57 kişilik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçıları eşlik etti.

Oyun sonrası sahneye çağrılan oyun yazarı merhum usta Turgut Özakman’ın oğlu, 17 yıl önce aynı oyunu ilk kez sahneye koyan usta yönetmen rahmetli Ergin Orbey’in eşi, oyuna ve Tiyatroya emeği geçen ustalara sahnede çiçek takdim edilirken, sahnede duygulu anlar yaşandı. Daha sonra fuayede tüm sanatçılar, misafirler ve çalışanlarla oyunun büyük pastası kesilerek gece son buldu.

Ertesi gün öğlen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen sanatçıları kabul ederek onlarla öğle yemeği yedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Nor ve Betmez” oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek26 Ekim 2017 Perşembe 16:40
  • LAÜ öğrencilerinden Rüya Taner’e sevgi seli26 Ekim 2017 Perşembe 14:46
  • Kıbrıslı Türk karikatürist Çakmak'ın eseri Karikatür Ustası Ödülü'ne aday gösterildi26 Ekim 2017 Perşembe 08:21
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı ile Temiz Kıbrıs Hareketi yararına konser25 Ekim 2017 Çarşamba 16:56
  • 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Ayşegül Koca gitar resitali25 Ekim 2017 Çarşamba 13:26
  • “Birlikte” belgeseli perşembe akşamı Dayanışma Evi’nde24 Ekim 2017 Salı 12:44
  • Sevil Emirzade’ye, Uluslararası Hindistan Dünya Şiir Festivali’nde ödül23 Ekim 2017 Pazartesi 14:46
  • 4. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi açılıyor23 Ekim 2017 Pazartesi 14:44
  • Sevcan Ekrem İstanbullu'nun 3'üncü kitabı: “Baf’tan Yankılar”23 Ekim 2017 Pazartesi 14:42
  • Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu’ndan “Bana Bir Şans Ver”23 Ekim 2017 Pazartesi 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti