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Bir şeyi şikayet etmek için polise gitti,tutuklandı

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KKTC’de izinsiz ikamet edenler ordusuna 7.10.20 tarihinde bir yenisi daha eklendi.
Bir şeyi şikayet etmek için polise gitti,tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet edenler ordusuna 7.10.20 tarihinde bir yenisi daha eklendi.

7.10.20 tarihinde bir şikâye ile ilgili yolu Gazimağusa polisine düşen ve polis tarafından yapılan muhaceret sorgulamasında 22.04.2014 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Nijerya uyruklu C. O. tutuklandı. 8.10.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan ve hakkında 1 gün tutukluluk emri alınan zanlı bugün 9.10.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır olan BPM Meltem Uçar yemin altında verdiği şahadette zanlının 7.10.20 tarihinde bir şikâyet üzerine adli şubeye geldiğini ve yapılan muhaceret sorgulamasında 22.4.2014 tarihinde beri KKTC de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Zanlı aleyhine ihraç işlemleri başlatılmış olduğunu ve henüz tamamlanmadığına dikkat çeken BPM Uçar zanlını tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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