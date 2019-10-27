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Bir şişe viskiye rekor fiyat: 1.5 milyon sterline satıldı

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Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada İskoç viski markası Macallan’ın ’60 yıllık’ bir şişesi 1.5 milyon sterline (11.1 milyon) satılarak dünya rekoru kırdı.
Bir şişe viskiye rekor fiyat: 1.5 milyon sterline satıldı

Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada İskoç viski markası Macallan’ın ’60 yıllık’ bir şişesi 1.5 milyon sterline (11.1 milyon) satılarak dünya rekoru kırdı.

Açık artırmayı düzenleyen Sotheby’s Müzayede Evi yönetimi, ‘The Macallan 1926’nın 450 bin sterline (3.3 milyon lira) alıcı bulacağını tahmin ettiklerini rekor fiyata satılmasının sevindirici olduğunu açıkladı. ‘263 numaralı’ fıçının ürünü olan single malt (tek malt) viskiyi satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Daha önceki açık artırmada en yüksek fiyata satılan İskoç viski rekoru geçen yıl kasım ayında kırılmıştı. Geçen yılki açık artırmada yine aynı fıçının ürünü olan bir şişe viski 1.2 milyon sterline alıcı bulmuştu.

263 numaralı fıçının 1926 yılında damıtılıp, 60 yıl fıçıda bekledikten sonra 1986 yılında şişelendiği, bu fıçıdan sadece 40 şişe viski elde edildiği belirtildi.

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