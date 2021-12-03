Bir Sivilce Hayatını Kabusa Çevirdi

Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktıktan sonra yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Muhammet Dikici, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Ordu Ünye’de iki yıl önceye kadar sağlıklı yaşam sürdüren Muhammet Dikici’nin hayatı, göbeğinde çıkan sivilce sonucu tamamen değişti.

Çalışmak için Japonya’ya giden Dikici, göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı. Yara oluşan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine zarar verdi. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye gitti.

Hastanede yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı.

Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, iki yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

“HAYATIMIN GERİ KALANINI BÖYLE GEÇİRECEĞİM”

Muhammet Dikici, göbeğindeki sivilceyi sıktıktan üç gün sonra sağlığının alt üst olduğunu anlattı:

* Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim. Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan üç gün içinde bu olay başıma geldi. Üç gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum.

* Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyorduk ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Bu nedenle insanlar buna dikkat etmeli.

“HER BİREY ENGELLİ ADAYI”

Dikici, engellilerin en çok karşılaştığı sorunun, engelli rampalarıyla yol arasında kot farkının bulunması olduğunu söyledi:

* Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Zaman zaman böyle kazalar başımıza geliyor. Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın.