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"Bir SMS ile bir can kurtar"

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"Bir SMS ile bir can kurtar"
Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, ihtiyaç sahibi hayvanların tedavi, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlar için yeni bir metot geliştirdi.

Tüm GSM operatörlerine uygun olarak düzenlenen ve sadece faturalı hatlar üzerinden gönderilen bağışlarla yardıma muhtaç canlıların hayata tutunmasına yardımcı olunuyor.

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruda bulunan dernek, yardım için yapılması gerekenleri adım adım anlatıyor.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Yardıma muhtaç can dostlarımızın Tedavi, Barınma ve Beslenme ihtiyaçları için yardım eder misiniz?

Tüm operatörlerin faturalı hatlarından "ABONE CANDOST(Miktar)" yazıp 4271'e göndererek dilediğiniz kadar yardım yapabilirsiniz.

Ör: ABONE CANDOST50

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