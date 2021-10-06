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“Bir Tarafı Uçurum, Bir Tarafı Ateş” için söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek

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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın ikinci kitabı olan “Bir Tarafı Uçurum, Bir Tarafı Ateş” için söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.
“Bir Tarafı Uçurum, Bir Tarafı Ateş” için söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın ikinci kitabı olan “Bir Tarafı Uçurum, Bir Tarafı Ateş” için söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.

            Doç. Dr. Sertaç Sonan, Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’ın konuşmacı olduğu etkinlik, 08 Ekim Cuma akşamı saat 19:00’da Lefkoşa Gençlik Birliği’nde (Kızılbaş Kilisesi) gerçekleşecek.

           

Kitabın sunuşu şu şekilde:

           

“Kıbrıs’ta toplumlar arasındaki tarihsel, etnik ve diğer farklılıklar ve çelişkilere rağmen, Kıbrıs işçi sınıfının ve Kıbrıs sol hareketinin teorik ve pratik bütünlüğü olan oldukça önemli ortak mücadele tarihi ve deneyimleri bulunmaktadır.

Kıbrıslı işçiler ve solcular tarlalarda, çiftliklerde, limanlarda, madenlerde, inşaatlarda ve birçok iş alanında, etnik temelde değil, sınıfsal temelde ortak örgütlenme ve mücadele içerisinde birlikte yer almıştır. Türk, Rum veya İngiliz toprak sahiplerine, işverenlere, tefecilere ve tüccarlara, emperyalizme ve milliyetçiliğe karşı birlikte örgütlü mücadele yürütmüşlerdir.

Bu kitap sol mücadele açısından bu tarihsel zenginliği ele almakta ve esas olarak ilk ve ikinci kuşak Kıbrıslı Türk solcuların mücadelesini ve yaşadıklarını incelemektedir.

Resmi tarih anlatısının aksine Kıbrıslı Türk solcular, Kıbrıs’ta oluşan ilk köylü ve işçi birlikleri içerisinde, ilk sol hareketler ve siyasi partiler de aktif görevler üstlenmişlerdir.

Birçok teorik yayın üretmişler ve örgütlü mücadele ile emeğin kurtuluşu ve Kıbrıs’ın bağımsızlığı için zorlu bir mücadele yürütmüşlerdir.

Bu kitaba adını veren Derviş Ali Kavazoğlu’nun sözleri ile “Bir Tarafı Uçurum Bir Tarafı Ateş” olan çok zor ve ağır koşullarda, her dönem karşılaştıkları baskı, tehdit ve cinayetler ile susturulma çabaları karşısında, inat ve ısrarla mücadeleyi yeniden ve yeniden örmüşlerdir. Onlar modern zamanların Kıbrıslı Sisifoslarıdır.

Bu çalışmanın amacı, kurguya ve yalana dayalı resmi tarihin toplumsal bellekte yarattığı tahribatı bir nebze gidermek, Kıbrıs solu ile ilk ve ikinci kuşak Kıbrıslı Türk solcuların ortak mücadele tarihi ve deneyimlerini, özellikle genç kuşaklara aktarmaktır.

Bu çalışmayı, büyük bedeller ödeyen, hunharca katledilen, baskı ve tehditler nedeniyle yurdunu terk etmek zorunda kalan, ancak susmayan, geri adım atmayan ve bizlere önemli bir mücadele mirası devreden ilk ve ikinci kuşak Kıbrıslı Türk solculara ithaf ediyor, anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.”

 

 

Basın ve Kamuoyuna duyurulur,

 

Saygılarımızla

Sol Hareket

Basın Bürosu

 

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