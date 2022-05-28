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Bir tarih yıkılıyor: Kimler geldi kimler geçti

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Atatürk Havalimanı'nın iki pisti yarın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kırılarak yerine Millet Bahçesi için temel atılacak. Atatürk Havalimanı 110 yıllık tarihinde Türkiye tarihinin çok önemli gelişmelerine sahne oldu.
Bir tarih yıkılıyor: Kimler geldi kimler geçti

Atatürk Havalimanı1912 yılında “Yeşilköy Tayyare Meydanı” ismiyle kuruldu. Dünyada kurulan 10’uncu havalimanıydı. Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa orduda kullanılacak uçaklar için bir tesis oluşturmak amacıyla yaptırmıştı. 1953’te Yeşilköy Havalimanı, 1985’te Atatürk Havalimanı oldu.  Kapatılmasına karar verildiğinde dünyanın en iyi 3’üncü havalimanı unvanını taşıyordu.

Aradan geçen tam 110 yılda Türkiye tarihinin çok önemli gelişmelerine sahne oldu. Türkiye ve dünya politikalarına yön veren siyasetçiler, iş insanları, dünyaca ünlü yıldızlar, sporcular hepsi yurtdışına gidişlerinde ve Türkiye’ye girişlerinde hep burada boy gösterdi.

İşte bir asrı aşan Türkiye havacılık tarihinin yazıldığı Atatürk Havalimanı’ndan kesitler:

 


1914
1. Dünya Savaşı’nda Yeşilköy Uçuş Okulu’nda ünlü Alman pilot Serno ve Türk havacılar.


1949
İstanbul Yeşilköy (Atatürk) Havalimanı’na yeni yapılacak pistin temeli, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökaltay’ın (ortada) katıldığı törenle atıldı. Amerikan Westinghouse-IG White firmasınca yapılacak yeni pist ile Yeşilköy Havalimanı, uluslararası bir havaalanı özelliği kazanacak.


1953
5 Bin kişilik Türk askerî birliğinin başında 17 Ekim 1950'de Kore’ye giden Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, askerlerle birlikte Yeşilköy Havalimanı’na döndü.

1953
Yeşilköy Havaalanı’nda kar temizleme çalışmaları…


1959
Başbakan Adnan Menderes, resmi bir ziyaret için Türkiye’de bulunan Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis’i Dolmabahçe rıhtımında karşıladı. Ziyaret sonrası Menderes, Karamanlis’i Atatürk Havalimanı’ndan resmi törenle uğurladı.


1964
Ajda Pekkan, Süleyman Turan, Öztürk Serengil ve Fatma Girik, Koçum Benim filmi setinde Yeşilköy Havalimanı’nda.


1964
Ajda Pekkan, Süleyman Turan, Öztürk Serengil ve Fatma Girik, Koçum Benim filmi setinde Yeşilköy Havalimanı’nda.

 


1999
Bir süredir ABD’de bulunan Tarkan, İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinden Türkiye’ye döndü.


2002
Başbakan Abdullah Gül ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki görüşmelerinin ardından Kıbrıs’a uğurladı.


2002
Başbakan Abdullah Gül, İstanbul Metrosu’nun Atatürk Havalimanı hattı açılış törenine katıldı.


2003
Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez Başbakan olarak İstanbul’a geldi.


2006
Atatürk Havalimanı C Terminali kargo bölümünde çıkan ve yoğun duman oluşturan yangını söndürme çalışmaları.


2007
Meydanda birçok kaza da yaşandı. Bunlardan birinde Atatürk Havalimanı 06-24 pistine inen Afgan Ariana Havayolları’na ait Airbus A300 yolcu uçağı pistten çıktı. Kısa olan ve orta kısmında meydana gelen çökme nedeniyle adı ‘sabıkalı' piste çıkan 06-24’teki 15 kaza yaşandı.


2007
Ünlü Rus Tenisçi Maria Şarapova, bir organizasyona katılmak amacıyla İstanbul’a geldi.


2009
ABD Başkanı Barack Obama İstanbul’a geldi. Obama’yı taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Atatürk Havalimanı’na indi.


2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı protestolarının ortasında çıktığı Kuzey Afrika ziyaretinden döndü. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.


2014
Katolik aleminin ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, İstanbul’a geldi. Kendisini karşılayan Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte Devlet Konukevi’ne doğru ilerleyen Papa Francis, ayağı takılınca düşme tehlikesi geçirdi.


2014
Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü yıldızların ilk adım attığı yer de Atatürk Havalimanı oldu. Lady Gaga konser vermek için İstanbul’a geldi. İTÜ Stadyumu’nda vereceği konserden 2 gün önce İstanbul’a gelen Lady Gaga’yı Atatürk Havalimanı’nda hayranları coşku ile karşıladı.

2015
Atatürk Havalimanı Türkiye’deki futbol takımlarına transfer olan futbolcuları karşılayan taraftarlarla zaman zaman stadyuma dönüştü. Beşiktaş, yeniden renklerine kattığı eski futbolcusu Ricardo Quaresma’yı İstanbul’a getirdi. Portekizli futbolcuyu, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.


2016
İstanbul Atatürk Havalimanı zaman zaman terör saldırılarının hedefi oldu. 2016 yılında Dış Hatlar Terminali’nde meydana gelen saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetti, 147’den fazla kişi yaralandı.


2016
15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cüler Atatürk Havalimanı’na tanklarla gelerek hava trafiğini durdurdu.

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