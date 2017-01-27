Bir tek belediye sahip çıktı...

Farelerin cirit attığı çöp evde yaşam mücadelesi veren, biri zihinsel engelli olan yaşlı vatandaşların zor şartlar altında geçimlerini sürdürdükleri ve sürekli hasta oldukları öğrenildi...

Detay Kıbrıs/Taner Ulutaş

Lefkoşa’da, Surlar İçinde, Alpaslan Sokak No.!5’de, birisi zihinsel engelli olan kardeşlerin yaşam sürdüğü çöp eve belediye zabıta ekipleri müdahale etti. Farelerin cirit attığı çöp evde, birisi zihinsel engelli yaşlı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdükleri ve sürekli hasta oldukları öğrenildi.

Lefkoşa Belediyesi Zabıta ekipleri, çöp eve dönen ikametgâhta, temizlenme çalışmaları başlatırken, hasta olan iki engelli vatandaşın tedavi görmesi için girişimde bulundu. Sosyal Hizmetler devreye girerken, Sağlık Bakanlığından hiçbir görevlinin konuya duyarlı davranmaması dikkat çekerken, yaşanan bu ilgisizlik, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İKİ ZİHİNSEL ENGELLİ İNSANIMIZ ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞIYOR

Çöp evde yaşam sürdüren birisi zihinsel engelli iki kardeş vatandaşların komşusu yaptığı açıklamada, iki zihinsel engelli insanımız yıkıldı yıkılıyor denilen bu evde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Tabi psikolojik sorunları olduğu için evlerini çöp ile doldurdular. Birkaç kez Belediyeye bu durumu bildirdik. Sağ olsun belediye ekipleri geldi duruma el koydu dedi.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLMEK İSTENDİ KİMSE İLGİLENMEDİ

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, iki zihinsel engelli yaşlı komşularımız, belediyenin zabıta ve temizlik şubesi elemanları tarafından dışarı çıkartılıp, tedavi olmaları için hastaneye gönderilmek istendi. Ancak uzun bir süre beklememize rağmen ne gelen nede giden oldu. Belediye ekipleri Sosyal Hizmetler ile iletişim kurarak, yaşlı insanlarımızın tedavi olmaları için hastaneye götürülmesine de yardımcı oldu ifadesinde bulundu.

EV TEMİZLENECEK AMA KALACAK YERLERİ YOK

Zihinsel engelli bu insanlarımızın kalacak yeri yok. Tedavi olmaları için bu insanların hastaneye yatırılmaları gerekir. Belediye Zabıta ekipleri Sağlık Bakanlığı elemanlarının gelmemesi üzerine yaşlı kadını hastaneye götürdü. Tabi tedavi gördükten sonra bu insan kalacak yeri olmadığı için tekrar evine dönecek. Bu evin bir müddet kapanarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir diyen ayni vatandaş, yaşlıları koruma birimi ile engelli vatandaşlara ait kurum ve kuruluşlar nerede diye soruyorum. Yıkılmaya yüz tutmuş bu eve köpeği bağlasan bir dakika durmaz. Yaşlı insanlarımıza vefa böyle mi ödenir? Nutuklar atarken yeri göğü sallayan Sağlık Bakanının, sağlık birimi böyle mi çalışıyor? Belediye ekipleri olmasa bu engelli ve yaşlı insanlar bu çöp evde çevreye de sağlık açısından zarar vererek yaşamlarını sürdürmeye devam edeceklerdi dedi.