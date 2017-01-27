 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.584
  • Altın 148,182
  • Dolar 3,8931
  • Euro 4,1527
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAİşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için...

Bir tek belediye sahip çıktı...

» »
Bir tek belediye sahip çıktı...
Farelerin cirit attığı çöp evde yaşam mücadelesi veren, biri zihinsel engelli olan yaşlı vatandaşların zor şartlar altında geçimlerini sürdürdükleri ve sürekli hasta oldukları öğrenildi...

Detay Kıbrıs/Taner Ulutaş

Lefkoşa’da, Surlar İçinde, Alpaslan Sokak No.!5’de,  birisi zihinsel engelli olan kardeşlerin yaşam sürdüğü çöp eve belediye zabıta ekipleri müdahale etti. Farelerin cirit attığı çöp evde, birisi zihinsel engelli yaşlı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdükleri ve sürekli hasta oldukları öğrenildi.

Lefkoşa Belediyesi Zabıta ekipleri, çöp eve dönen ikametgâhta, temizlenme çalışmaları başlatırken, hasta olan iki engelli vatandaşın tedavi görmesi için girişimde bulundu. Sosyal Hizmetler devreye girerken, Sağlık Bakanlığından hiçbir görevlinin konuya duyarlı davranmaması dikkat çekerken, yaşanan bu ilgisizlik, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İKİ ZİHİNSEL ENGELLİ İNSANIMIZ ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞIYOR

Çöp evde yaşam sürdüren birisi zihinsel engelli iki kardeş vatandaşların komşusu yaptığı açıklamada, iki zihinsel engelli insanımız yıkıldı yıkılıyor denilen bu evde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Tabi psikolojik sorunları olduğu için evlerini çöp ile doldurdular. Birkaç kez Belediyeye bu durumu bildirdik. Sağ olsun belediye ekipleri geldi duruma el koydu dedi.

cop-ev-(1)-001.jpg

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLMEK İSTENDİ KİMSE İLGİLENMEDİ

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, iki zihinsel engelli yaşlı komşularımız, belediyenin zabıta ve temizlik şubesi elemanları tarafından dışarı çıkartılıp, tedavi olmaları için hastaneye gönderilmek istendi. Ancak uzun bir süre beklememize rağmen ne gelen nede giden oldu. Belediye ekipleri Sosyal Hizmetler ile iletişim kurarak, yaşlı insanlarımızın tedavi olmaları için hastaneye götürülmesine de yardımcı oldu ifadesinde bulundu.

EV TEMİZLENECEK AMA KALACAK YERLERİ YOK

Zihinsel engelli bu insanlarımızın kalacak yeri yok. Tedavi olmaları için bu insanların hastaneye yatırılmaları gerekir. Belediye Zabıta ekipleri Sağlık Bakanlığı elemanlarının gelmemesi üzerine yaşlı kadını hastaneye götürdü. Tabi tedavi gördükten sonra bu insan kalacak yeri olmadığı için tekrar evine dönecek. Bu evin bir müddet kapanarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir diyen ayni vatandaş, yaşlıları koruma birimi ile engelli vatandaşlara ait kurum ve kuruluşlar nerede diye soruyorum.  Yıkılmaya yüz tutmuş bu eve köpeği bağlasan bir dakika durmaz. Yaşlı insanlarımıza vefa böyle mi ödenir? Nutuklar atarken yeri göğü sallayan Sağlık Bakanının, sağlık birimi böyle mi çalışıyor? Belediye ekipleri olmasa bu engelli ve yaşlı insanlar bu çöp evde çevreye de sağlık açısından zarar vererek yaşamlarını sürdürmeye devam edeceklerdi dedi. 

cop-ev-(2)-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 8 bin 700 STG dolandırdı!20 Ocak 2017 Cuma 12:50
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı19 Ocak 2017 Perşembe 15:20
  • Tutuklanan dolandırıcının üzerinden mermi çıktı!19 Ocak 2017 Perşembe 09:56
  • 151 yapı etkin denetimden geçti17 Ocak 2017 Salı 10:36
  • Başkasının kimliğine büründü, yakayı ele verdi14 Ocak 2017 Cumartesi 11:42
  • 6 kişinin yaralandığı kazadaki isimler açıklandı13 Ocak 2017 Cuma 14:26
  • Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 6 yaralı!13 Ocak 2017 Cuma 11:36
  • 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı12 Ocak 2017 Perşembe 13:59
  • LTB Başkanı Harmancı'dan hayat pahalılığı tepkisi!12 Ocak 2017 Perşembe 10:33
  • Kapıyı açtı içeri girdi 5500 Dolar çaldı11 Ocak 2017 Çarşamba 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti